'Sozinho, atacado, chorando, triste, acuado', diz Cezar sobre sua trajetória no BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black criticou o tratamento que teve no Jogo da Discórdia do BBB 23, em que Ricardo Alface voltou a citar o embate do enfermeiro com Marvvila. Cezar ainda apontou que seu sofrimento no reality show é visto como "vitimismo".

Cezar: "Ontem foi um dia bem inconveniente. No Jogo da Discórdia, para variar, trouxeram o mesmo assunto. Coisa passada, já. Que eu tento superar faz algumas semanas, e as pessoas não têm mais o que falar e falam sobre isso. É fácil, né? Quando você faz um voto que desestrutura toda a linha de um grupo que estava sendo montado e você julgar isso, não aceitar isso como sensibilidade".

Cezar: "E toda minha trajetória sozinho aqui, difícil, sendo atacado a todo tempo, mal, chorando, triste, acuado ser vista como vitimismo. Aí é complicado, realmente. É difícil. Porque as pessoas julgam demais sem ver o lado do outro, mas querem sempre saber do seu. Vale para as duas situações, porém, é muito complicado para mim aceitar isso aí".