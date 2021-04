Soro contra covid-19 do Butantan será testado em humanos em abril

De acordo com o Folha de São Paulo, o teste será feito em adultos recém-infectados pela doença, ainda no início dos sintomas, para evitar que eles manifestem quadros graves da doença.

Os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do composto vão se reunir durante a semana para definir os detalhes do ensaio clínico.

O Instituto Butantan vai iniciar os testes em humanos de um soro contra a Covid feito a partir do plasma do sangue de cavalos expostos ao Sars-CoV-2, em abril. A informação foi confirmada ao UOL.

