'Soou como você não queria', diz Nicácio sobre discurso de Domitila

Domitila: "Amanhã com certeza no Jogo da Discórdia vai ter a possibilidade de eu, em mais do que 30 segundos, explicar essa situação"

Nicácio: "No calor da emoção e na hora do seu discurso, isso veio à tona porque é uma coisa que fere você. Você é uma Miss que fala sobre proteção, empoderamento, diversidade. Então, nessa hora, tudo o que você é e representa como Miss, vem à tona"

Nicácio: "A minha percepção foi de que talvez tenha sido um dedo da ferida. Isso é sobre valores, mas talvez, no momento do Paredão, pode soar como uma coisa que você não queria"

No programa ao vivo, a modelo mencionou a relação de Gabriel Fop e Bruna Griphao no confinamento: "Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após seu discurso de permanência na segunda formação de Paredão do BBB 23 (Globo), Domitila conversou com Fred Nicácio sobre suas falas.

