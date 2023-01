Bruna se irrita com fala de Domitila sobre sua relação com Gabriel

Amanda: "Não gostei do discurso da Domitila, dela ser apelativa daquele jeito. Amanhã [no Jogo da Discórdia] eu vou falar por você, Gabriel. Todo mundo tem o direito de poder mostrar que errou e aprendeu"

Bruna: "Parece que ela pensa que, com o Gabriel no Paredão, eu e ele somos uma dupla. Parece que ela quer me afetar"

Bruna: "[Antes] Ela bateu numa tecla de que não queria me vitimizar. Aí chega no ao vivo e ela fala isso? P*rra!"

Em seu discurso para pedir a permanência no programa, Domitila mencionou a relação da atriz e do ex-affair de Anitta: "Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos".

