Soldado acusa PMs de homofobia após foto de 'beringela' no lugar do filho

Segundo o soldado, depois de pegarem a foto, sem autorização das redes sociais da mulher, os suspeitos fizeram uma montagem sobre ela, respostando a imagem em diversos grupos de policiais militares com um emoji de berinjela com óculos escuros no lugar do menino.

Guilherme Ferreira Vicente, do 13º Batalhão da PM, postou um vídeo nas redes sociais para reclamar e denunciar os colegas. De acordo com o soldado, a intenção de quem fez isso foi a de insinuar que o legume representa um pênis e que ele é gay por isso.

