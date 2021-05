Sobe para 4 número de mortos em incêndio em hospital de Sergipe

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as chamas tenham iniciado no ar-condicionado do setor que atende pacientes de Covid-19. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate às chamas.

O incêndio na ala covid do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Sergipe, já deixa quatro mortos. O incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (28). No local, ao menos 50 pessoas estavam internadas.

