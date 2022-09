Sobrinho de Bolsonaro é condenado por bater em ex-namorada

Em depoimento, a vítima contou que sofreu agressões como puxões de cabelo, tapas e chegou a ser arrastada pelo chão devido a uma crise de ciúmes de Orestes. Ele negou as acusações, no entanto, exames comprovaram as alegações da jovem, que na época das agressões tinha 17 anos.

O empresário Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi condenado esta semana pela Justiça de São Paulo por agredir a ex-namorada durante uma festa, em 2020.

