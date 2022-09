Greve do Metrô em SP: Metroviários decidem não fazer paralisação

Em assembleia realizada na noite de segunda-feira, 12, os metroviários de São Paulo decidiram não paralisar as atividades. A categoria mantém o estado de greve, decidido em 31 de agosto, assim como as mobilizações. Entre as ações, está a utilização de adesivos e coletes e a realização de um ato em frente à Secretaria de Transportes na quinta-feira, 15. Os trabalhadores também decidiram entrar com uma ação de cumprimento do acordo coletivo com pedido de liminar.

Foram 1.943 votos, com 2,6% de abstenções - 37,5% votaram pela realização da greve e 59,8% foram contrários. Esta foi a segunda vez que a categoria se reuniu para votar a realização ou não da paralisação.

Os trabalhadores estudavam paralisar as atividades na terça passada, 6, mas adiaram a decisão após o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinar que o Metrô de São Paulo pagasse os steps (mecanismo de isonomia salarial) aos funcionários da empresa que ainda não tinham recebido o pagamento.

Na semana passada, o tribunal indicou ao Metrô a extensão do acordo de cumprimento do pagamento dos steps para os funcionários da empresa. Procurado, o Metrô ainda não se manifestou sobre o assunto.