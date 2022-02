Sobe pra 66 número de mortos após forte temporal em Petrópolis no Rio

O desastre levou barrancos de lama sobre a região, além de alagamentos com correntezas que arrastaram os carros das ruas. O Alto da Serra foi o mais atingido onde aconteceu um desabamento, e de acordo com a Prefeitura da cidade, cerca de 80 casas foram destruídas deixando pessoas soterradas.

