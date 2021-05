Sobe para seis o número de infectados com cepa indiana no Maranhão

O Brasil já tem 6 pessoas infectadas com a nova variante da covid-19 que está dizimando os doentes na Índia. As informações foram repassadas nesta quinta-feira (20) pela Secretaria de Saúde do Maranhão.

De acordo com Uol, os seis contaminados fazem parte de uma tripulação de 24 pessoas que estavam no navio Shandong da Zhi, que veio da África com minério de ferro e foi fretado pela empresa Vale.

Segundo as autoridades de saúde do Maranhão, os testes foram realizados pelo Instituto Evandro Chagas.

De acordo com a SES, dentro do navio continuam 14 tripulantes com covid-19: Dois com sintomas leves e 12 assintomáticos. Outros nove não foram diagnosticados com a doença.