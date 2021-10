Sobe para 6 número de mortos em naufrágio de barco hotel

Subiu para 6 o número de mortos no naufrágio de um barco hotel no Rio Paraguai, no Maro Grosso do Sul.

Dois corpos foram encontrados ontem e agora mais quatro foram resgatados do rio. Uma pessoa segue desaparecida.

Entre as vítimas, quatro são da mesma família e moravam na cidade goiana de rio Verde.

O naufrágio ocorreu após uma tempestade de poeira seguida por uma ventania. No momento do acidente, 21 pessoas estavam na embarcação e 14 foram resgatadas com vida.