Sobe para 18 número de mortos em operação policial no Complexo do Alemão

Subiu para 18 o número de mortos na operação policial, desta quinta-feira (21), no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Além disso, cinco suspeitos de integrar facção criminosa foram presos.

Segundo a polícia, entre os mortos estão 16 suspeitos de ligações com o crime, além do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa e de Letícia Marinho Salles, 50 anos, atingida dentro do carro.

Os nomes dos suspeitos mortos ainda não foram divulgados pela polícia.