Sobe para 153 número de cidades em estado de emergência na Bahia

Subiu para 153 o número de cidades da Bahia atingidas pelas enchentes, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (31), pela superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). A tragédia que afetou a Bahia já deixou 33.247 desabrigados, 57.243 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. As cidades que registraram mais vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).

