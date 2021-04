‘Só saio se Deus tirar minha vida’, diz Bolsonaro sobre Impeachment

Em sua live semanal nas redes sociais nesta quinta-feira (15) Jair Bolsonaro afirmou que só deixará a presidência do Brasil se Deus tirar a sua vida. “Eu não quero me antecipar e falar o que acho sobre isso, mas digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida”, afirmou.

Ao comentar possibilidade de Impeachment, Bolsonaro afirma que só sai da presidência se Deus tirar sua vida -> https://t.co/GpmxNzEhiS pic.twitter.com/D5YszJXk2Z — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 16, 2021

O comentário foi feito após ele receber a informação de que a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar os motivos de não ter analisado os mais de 100 pedidos do Impeachment de Bolsonaro.

"Fora isso, o que estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo", seguiu ele.

Também na live, Bolsonaro disse que o Brasil se aproxima de um limite, e afirmou que o governo vai “agir dentro das quatro linhas da Constituilção restabelecendo a ordem no Brasil". Em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada nesta semana, ele afirmou que espera uma “sinalização” do povo.

O presidente também usou a transmissão ao vivo para comentar a decisão do STF que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula, tornando-o elegível caso queira se candidatar. Ele afirmou, ainda, que não sabe se será candidato: “Não estou dizendo que vou ser candidato mas vamos ter uma eleição pela frente, o Lula vai ser candidato. Tira eu de candidato. Quem seria o outro que iria para o Lula pro segundo turno? Só fazer um raciocínio que vão entender o futuro de cada um de vocês “.