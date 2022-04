Sinal de telefone que aponta local de avião brasileiro desaparecido é detectado

O avião desaparecido desde o dia 6 deste mês, realizava um trajeto do aeroporto de El Calafe, extremo sul da Argentina, para Trelew, na Patagônia, quando perdeu o contato com os radares. Estavam na aeronave de pequeno porte o empresário Antônio Carlos Castro Ramos, de Florianópolis, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini.

Com a nova informação, agora as buscas seguem no leste de Comodoro Rivadavia. De acordo com o subsecretário de Proteção Civil e Gestão de Riscos de Chubut, José Mazzei, a região das buscas ocorre no mar, pois o sinal dos celulares indicam um ponto na água.

