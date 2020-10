Shopping é evacuado durante incêndio em Aracaju; vídeo

Um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira (21), atingiu o Shopping Jardins, em Aracaju.

O local precisou ser evacuado durante o ocorrido. De acordo com o grupo Globo, equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local, mas ainda não têm como definir a dimensão do incêndio.

O SHOPPING JARDINS TÁ PEGANDO ******F O G O***** pic.twitter.com/xmwV2dsUue — sofiazinha (@sofiabobinha) October 21, 2020

O incêndio começou por volta das 18h no depósito de uma loja de sapatos. Não há informação de feridos.