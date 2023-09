Shein adere programa da Receita que isenta de imposto de importação compras de até US$ 50

Outra novidade é a maior agilidade no processo de entrada de mercadorias no país, assim como na liberação das mesmas.

Isso porque a empresa foi certificada pela Receita Federal para participar do Programa Remessa Conforme. Com isso, além da isenção, o imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fica em 17% em todo o Brasil e não mais em 60%, como é cobrado nas compras internacionais taxadas.

Clientes da Shein foram surpreendidos, nesta quinta-feira (14), com notícia de que as compras online de até US$ 50, estarão isentas do imposto de importação.

