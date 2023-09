Homem é preso suspeito de estuprar e tentar matar indígena afogada em lama

“O sujeito agarrou a vítima, a jogou no pântano, estuprou e tentou matar a vítima após o estupro. Ele afogou a vítima e ela ingeriu muita lama. Fomos ao hospital, e 20 minutos após o ocorrido, ela estava vomitando muita lama. Retornamos agora à tarde, e ela está com uma infecção pulmonar confirmada. O médico disse que ela corre risco [de vida] sim”, descreveu o delegado o delegado Chales Corrêa, ao G1.

