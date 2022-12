Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar em apartamento com vista para o mar

Sérgio Cabral foi preso em 2016 em seu apartamento no Leblon durante a Operação Calicute, que investigava crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa nas obras para a urbanização em Manguinhos, a construção do Arco Metropolitano e a reforma do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014.

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral irá deixar a prisão na próxima segunda-feira (19), para cumprir prisão domiciliar em um apartamento com vista para o mar em Copacabana. O imóvel pertence à família dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.