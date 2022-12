Sérgio Cabral tem prisão revogada e ganha liberdade após 6 anos

Sérgio foi preso em 2016, na época, ele era suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele também já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, que podem ser anuladas ou modificadas devido às decisões do STF.

A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votar a favor do fim da prisão de Cabral.

