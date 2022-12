Mulher compra celular e recebe bloco de notas no lugar do aparelho

A autônoma Joralice Figueiredo, 56, comprou um celular e recebeu um bloco de notas no lugar do aparelho, em Sorocaba (SP). O caso aconteceu no dia 2 de dezembro e a vítima decidiu divulgar um alerta.

Segundo a mulher, ela foi abordada por um homem enquanto caminhava na Rua da Penha, na região central da cidade, que alegou estar vendendo o celular Samsung, 128 GB de memória, por problemas financeiros.

Ele ofereceu o aparelho à mulher por apenas R$ 500,00. "Ele estava de bermuda e camiseta azul e era muito atencioso, bonzinho, bom de conversa e assim passou confiança, sabe? Parecia mesmo uma pessoa que estava realmente precisando vender o celular para pagar as contas", disse a vítima em entrevista ao UOL.

Joralice explicou que ofereceu o pagamento via pix, mas o suspeito queria o valor em dinheiro. O homem ainda levou o telefone para um lojista verificar se o aparelho estava bloqueado, e foi constatado que estava tudo normal.

Em seguida, a mulher seguiu para uma agência bancária junto com o golpista para sacar o dinheiro. Enquanto a mulher estava no caixa, o criminoso informou que iria aguardar do lado de fora para apagar os dados que haviam no celular.

Após receber o valor, o homem entregou à vítima um saquinho de tecido preto amarrado e foi embora. "O pacote estava tão amarrado que precisei pedir ajuda para abrir", relatou. Ao abrir a embalagem, a mulher se deparou com um bloco de notas prensado e uma capinha de celular.

A autônoma seguiu para a Delegacia Seccional de Sorocaba e registrou um boletim de ocorrência por estelionato. O caso segue sendo investigado.