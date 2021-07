Sensitiva prevê queda de avião do Flamengo e pede que Gabigol não embarque

No vídeo, a sensitiva pede para que Gabigol não embarque: “Peço a Deus que toque no coração de vocês e não levem ele”, diz.

Uma previsão assustou torcedores do Flamengo na segunda-feira (12). Isso porque a Lene “sensitiva”, afirmou que o avião com jogadores do Rubro-Negro cairá caso Gabigol embarque

