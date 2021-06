Senador critica Wilson Lima: ‘Era oportunidade de falar sobre compra de respiradores em loja de vinho’

"Uma oportunidade do governador responder à CPI porque comprou respiradores de uma empresa que vende vinhos e não diretamente da empresa que, inclusive, a empresa dos respiradores participou do certame licitatório (...) Seria uma oportunidade para esclarecer ao Brasil e a CPI porque vez a opção, entre outros tantos temas", concluiu.

O senador Marcos Rogério criticou a decisão do STF em permitir o não comparecimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, à CPI da Covid, nesta quinta-feira (10).

