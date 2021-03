Senador Alessandro Vieira é internado com Covid-19

O senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) foi internado, neste domingo (07) em um hospital de São Paulo para tratamento da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar. "A internação foi decidida pelos médicos para um acompanhamento contínuo da doença. O senador responde bem aos tratamentos e, com fé, estará recuperado o quanto antes", diz a nota.

