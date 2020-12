Senado aprova vacina da Covid-19 gratuita pelo SUS

O Senado aprovou nesta quinta-feira (3), um projeto de lei que estabelece a disponibilização gratuita da vacina contra a covid-19 para toda a população. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Ainda de acordo com o projeto, o governo deverá regulamentar a melhor forma de priorizar grupos vulneráveis no programa de imunização. O Ministério da Saúde já apresentou um planejamento preliminar com quatro fases para grupos de risco, incluindo idosos, profissionais de saúde, professores, pessoas com doenças preexistentes e populações indígena e carcerária. A campanha pode começar em março, mas depende da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O texto determina ainda que informações sobre a distribuição das doses de vacina e a transferência de recursos federais para o programa de imunização devem ser disponibilizadas em site oficial.