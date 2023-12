Senado aprova projeto que amplia limite de concessões de rádio e TV

O FNDC ainda pede uma ampla discussão para atualizar a ultrapassada legislação da radiodifusão no Brasil, que foi feita em 1962. Para o fórum, é preciso uma regulação que promova a pluralidade e a diversidade no rádio e na TV.

Para Admirson Medeiros, coordenador do FNDC, a medida contraria a constituição federal e vai impedir uma comunicação mais democrática no país.

O Senado aprovou um projeto neste mês que altera regras no sistema de comunicação do país. Ele amplia o número de concessões de rádio e TV que um grupo pode ter. E por isso tem sofrido críticas de organizações da sociedade civil.

