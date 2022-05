Senacon suspende venda de marca de carregador portátil

No site consumidor.gov.br, a população pode registrar denúncias e casos onde se sentiram lesados, de forma gratuita, e as empresas tem até 10 dias para analisar e responder.

A venda do carregador portátil já foi retirada do site. Procurada a fabricante TecToy não respondeu aos nossos questionamentos.

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) suspendeu, nesta segunda-feira, a venda do carregador portátil Powerbank XChange, da marca TecToy.

