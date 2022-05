José Mauro é dispensado da presidência da Petrobras; veja nova indicação

De acordo com a nota oficial do Ministério da Minas e Energia "o indicado reúne todos as qualificações para liderar a Companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o contínuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da Empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e, especialmente, social da Petrobras".

José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado da presidência da Petrobras, anunciou o Ministério de Minas e Energia na noite desta segunda-feira (23). O governo federal indiciou Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia, onde era secretário especial de Desburocratização.

