Sem máscara, Bolsonaro é barrado por mulher na entrada de barraca de frango

Jair Bolsonaro foi barrado neste sábado (10), ao tentar acessar uma barraca de frango durante um passeio pelas ruas de Brasília. O presidente estava sem máscara e estava causando aglomeração no local, desrespeitando as medidas preventivas de combate a covid-19, no momento em que o país sofre com a pior fase da pandemia.

Sem máscara e causando aglomeração, o presidente Jair Bolsonaro pediu para entrar em uma tenda que vende frango assado na periferia de Brasília.

Ouviu um “pode não” e teve de comer do lado de fora mesmo. pic.twitter.com/erum8v5efS — Samuel Pancher (@SamPancher) April 10, 2021

Acompanhado do filho, dos seguranças e de uma multidão, ele chegou a uma tenda que tinha faixas de isolamento, pediu coxa e sobrecoxa assadas e em seguida perguntou se podia entrar.

A proprietária não pensou duas vezes e disparou: “Pode não. Se a fiscalização vê!”. As pessoas riem e um outro homem que também está no local tenta contornar a situação dizendo que quem manda é o presidente e ele pode “ ficar a vontade”, mas a mulher é enfática e reitera: “Depois o povo paga nós e nós estamos lascados”, diz se referindo aos fiscais.

No fim, Bolsonaro se conforma e come do lado de fora da barraca. Essa não é a primeira vez que ele quebra protocolos de combate à pandemia. Constantemente o presidente é visto sem máscara cumprimentando pessoas e em meio a várias pessoas.