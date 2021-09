Sem dinheiro pro gás de cozinha, família se queima tentando fazer fogo

Além do casal, a sobrinha dela, de 10 anos, passava pelo local e foi queimada, junto com parte da casa.

Membros de uma família ficaram queimados após tentarem fazer fogo para cozinhar feijão. O caso aconteceu no dia 7 de agosto, em Goiânia, mas as vítimas ainda estão em tratamento e precisam de ajuda financeira.

