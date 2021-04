Sem definir data, Ministério da Educação confirma Enade em 2021

O Ministério da Educação anunciou, nesta segunda-feira (26), a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2021. Marcada para acontecer no dia 06 de novembro do ano passado, a prova foi adiada devido à pandemia do coronavírus.

A resolução que confirma a aplicação do exame foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26), no entanto, sem data definida. O Enade avalia estudantes do primeiro e último ano de cursos de graduação e o cronograma de cursos a serem avaliados seguem a previsão de 2020.

Confira;

Licenciatura

Artes Visuais;

Ciência da Computação;

Ciências Biológicas;

Ciências Sociais;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Letras - Inglês;

Letras - Português;

Letras - Português e Espanhol;

Letras - Português e Inglês;

Matemática;

Música;

Pedagogia; e

Química.

Bacharelado

Ciência da Computação;

Ciências Biológicas;

Ciências Sociais;

Design;

Educação Física;

Filosofia;

Geografia;

História;

Química; e

Sistemas de Informação

Tecnólogo

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; e

Tecnologia em Redes de Computadores