Seleção feminina: Ludmila é convocada para amistosos contra Austrália

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no final da tarde desta terça-feira (12) que a atacante Ludmila, do Atlético de Madrid (Espanha), foi convocada para o lugar de Nycole, do Benfica (Portugal).

O corte da jogadora do clube português foi definido após o departamento médico da seleção brasileira ser informado de que a “a atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo, a ruptura do ligamento cruzado anterior [LCA], impossibilitando a apresentação da atleta no período de Data Fifa”.

Desta forma, Ludmila recebeu a oportunidade de ser convocada para defender a seleção nos amistosos diante da Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, em Sydney.

Este será o primeiro encontro entre Brasil e Austrália desde a disputa da Copa do Mundo de 2019 (França), quando a equipe da Oceania venceu por 3 a 2 em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos.

Agora, a Austrália se prepara para receber a próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino, que sediará em conjunto com a Nova Zelândia, em 2023.