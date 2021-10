Carnaval do Rio só pode acontecer se 80% da população estiver vacinada, apontam especialistas

Para realização do carnaval seguro no Rio de Janeiro, especialistas apontam que a vacinação deverá ter alcançado pelo menos 80% da população. A informação consta em um relatório entregue à Comissão Especial do Carnaval da Câmara de Vereadores do Rio, elaborado pelo pesquisador da Fiocruz, Hermano Castro, e pelo professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, Roberto Medronho.

O relatório afirma que a decisão de realização do carnaval deve se basear na taxa de vacinação da população municipal, estadual e nacional. Os especialistas consideram que uma população deve atingir a imunidade coletiva quando alcançar o patamar de pelo menos 80% com o esquema vacinal completo. Levando em conta ainda a dose de reforço para profissionais de saúde, idosos, imunodeprimidos e outras comorbidades.

Indicadores epidemiológicos da infecção na cidade e a disponibilidade de leitos para atendimentos aos doentes também deverão ser considerados na avaliação, de acordo com o documento.

O presidente da Comissão, o vereador Tarcisio Motta do PSOL, reforça a importância da análise contar com indicadores do restante do país, já que o carnaval atrai muitos turistas.

Os especialistas ainda fizeram outras considerações a serem avaliadas pelo Comitê Científico do Município do Rio para a segurança da festa. São elas: exigência do passaporte vacinal em espaços fechados, inclusive no Sambódromo e em hospedagens, Controle de fronteiras aéreas e terrestres, com a exigência da vacinação, garantia de trabalho seguro nos barracões para os profissionais das escolas de Samba.