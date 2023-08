Segundo acusado da morte de Ariane Bárbara confessa crime

Após ficar sete dias desaparecida, o corpo de Ariane foi encontrado em um matagal. No decorrer das investigações, foi descoberto que o grupo planejou o crime no intuito de descobrir se Raissa era psicopata.

Após a jovem ser morta, a menor pegou o celular de Ariane e tentou simular uma conversa entre ambas. Posteriormente, o grupo seguiu para se livrar do corpo. “Perto do terminal Novo Mundo ela pediu pra parar o carro. Raissa e Sarah pegaram o corpo, jogaram no porta malas e mandaram ir para o Setor Jaó”.

Durante interrogatório Jeferson deu detalhes sobre o dia do assassinato de Ariane. Ele narrou que foi ameaçado pela menor de idade, apreendida na época do crime, para participar da ação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.