Segunda barragem rompe na Bahia em menos de 24h e cidades são evacuadas

Mais uma barragem se rompeu na Bahia na manhã deste domingo (26). Dessa vez, na região da Chapada Diamantina. Por conta disso, a prefeitura da cidade de Jussiape emitiu um alerta e pediu que os moradores deixem as áreas de risco. Segundo a prefeitura, vários municípios serão afetados por uma intensa enxurrada nas próximas horas em decorrência do rompimento. A quadra de uma escola foi preparada às pressas para receber os moradores. Na noite de ontem, uma barragem também rompeu no Distrito de Iguá e duas cidades também tiveram que fazer evacuações às pressas no meio da madrugada.

Veja também Moradores são retirados às pressas de casa no Natal após barragem romper na Bahia

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.