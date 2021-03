Saúde volta atrás de medida que causaria subnotificação de mortes de covid

De acordo com técnicos, os dois principais impactos da nova ficha foram: a falta de aviso prévio por parte do Ministério da Saúde às secretarias ao contrário do ocorrido em julho de 2020, na mudança anterior da ficha; e a exigência de preenchimento obrigatório de novos campos, o que para os técnicos, pode aumentar o atraso entre a ocorrência das mortes e o registro delas no sistema, para que constem do balanço oficial diário.

O sistema para notificar as mortes por Covid no Brasil, que havia passado a ter novos campos obrigatórios de preenchimento, voltou ao seu modelo antigo.

