Fura-Filas da vacina no Rio podem ser multados em até R$ 37 mil

De acordo com a Uol, O texto da Lei 9.233/21, de autoria do deputado Pedro Ricardo (PSL), prevê penalidade por cada dose do imunizante. Tanto quem tomar, quanto quem aplicar a dose fora da ordem de prioridade será multado.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), aprovou uma lei que multa em até R$ 37 mil, quem furar a fila da vacinação no Estado. A lei foi sancionada nesta quarta-feira (24), pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

