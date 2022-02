Saúde recomenda 4 doses para adolescentes imunossuprimidos

A nota cita, ainda, que o reforço dos adolescentes imunossuprimidos deve ser feito, obrigatoriamente, com o imunizante da Pfizer. Isso porque foi detectada redução de eficácia de algumas vacinas a partir de quatro meses após o fim do ciclo vacinal. No entanto, a Pfizer produz uma resposta melhor do sistema imunológico, quando utilizada como dose de reforço, por ser produzida com RNA mensageiro.

Os adolescentes de 12 a 17 anos que devem se vacinar com a terceira dose e a de reforço são os que têm “imunodeficiência primária grave, que estão passando por quimioterapia, que fizeram algum tipo de transplante de órgãos ou de células tronco, que vivem com HIV/AIDS, que fazem hemodiálise, entre outros”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.