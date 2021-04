Saúde espera receber 30 milhões de doses de vacinas em abril

O ministro da Saúde voltou a pedir que todos usem máscaras, limpem bem as mãos, mantenham o distanciamento social e não façam aglomerações - inclusive nas comemorações de Páscoa. De acordo com Queiroga, essas medidas combinadas com a vacinação podem reduzir as contaminações e evitar a adoção de medidas mais extremas, como lockdown.

