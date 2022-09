Sargento da Marinha aciona bomba de gás lacrimogêneo no apartamento e faz prédio ser evacuado

Um sargento da Marinha acionou uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do próprio apartamento durante um surto psicótico e fez com que um prédio inteiro fosse evacuado às pressas nesse sábado (3), na cidade de Curitiba, no Paraná.

Segundo a polícia, no momento da ação, ele estava acompanhado da esposa, que passou mal por conta do gás. O casal mora no segundo andar do prédio.

Após o acionamento da bomba, o gás penetrou no duto de ventilação e acabou se espalhando por todo o bloco e moradores começaram a apresentar irritação nos olhos e nariz e tiveram que deixar o local.

Muitos pensavam que a fumaça do gás era sinal de incêndio e não pensaram duas vezes para sair. O militar, porém, permaneceu no prédio trancado em seu apartamento por cerca de 2 horas.

Foi necessário a polícia levar negociadores no local para conseguir retirá-lo. O sargento da Marinha está afastado do trabalho e o surto dele neste sábado será investigado.