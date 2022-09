Brasil é o terceiro país em número de casos de varíola dos macacos

O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos administrado pela Fiocruz lançou uma via expressa para a aprovação de estudos sobre monkeypox. Isto significa que um processo que pode levar semanas será encerrado em menos de 48 horas. A medida foi tomada por causa do aumento no número de casos da doença mais conhecida como varíola dos macacos.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já é o terceiro país em número de casos, com mais de 5 mil notificações, e cerca de 70% dos infectados são homens entre 18 e 44 anos. Essa medida para acelerar a aprovação dos estudos foi feita pela primeira vez durante a epidemia de zika virus em 2016 e também foi adotada durante a pandemia de covid-19.

Atualmente, o ReBEC também tem via expressa para pesquisas sobre dengue, chikungunya, febre amarela e malária. O objetivo é facilitar o encontro de soluções para a Monkeypox, como vacinas e medicamentos, que podem proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, frear a contaminação, de acordo com a coordenação do órgão.

Mas a Fiocruz enfatiza que todos os procedimentos éticos e técnicos dessas pesquisas, que envolvem seres humanos, estão preservados, mesmo com a avaliação mais rápida. A principal mudança é na tramitação burocrática, já que elas passarão a ser examinadas antes que as demais pesquisas que buscam registro.

A varíola de macacos é uma doença provocadas por um vírus, que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma emergência de saúde global, com casos relatados em mais de 75 países.