Sarah e Ricardo estreiam Quarto do Líder e movimentam edredom

O acúmulo de informações não impediu os brothers. Apesar de Ricardo temer fazer casal no BBB 23 e sair do programa por isso, deixou de lado a preocupação e curtiu o momento com Sarah.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Fred Nicácio e Larissa voltarem para o BBB 23, contaram o que viram fora da casa. Com sono, os brothers foram dormir e Sarah e Ricardo subiram para o Quarto do Líder. Além de estrear o quarto, os dois curtiram o momento a sós e movimentaram o edredom.

