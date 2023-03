Sarah Aline desabafa com Marvvila sobre votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah Aline desabafou com Marvvila a frustração de ter prioridades de votos diferentes da amiga no BBB 23 (Globo). A psicóloga, que está emparedada e discutiu com Fred Desimpedidos nesta segunda-feira (6) no Jogo da Discórdia, falou sobre isso nesta terça (7) com a cantora.

Marvvila disse que seu voto hoje iria em Cezar. Sarah desabafou:

Sarah: "Você votaria no Fred? Não. Eu não tenho problema em votar no Cezar, eu também não concordo com muita coisa. Mas é isso que eu tô querendo dizer. A primeira vez que você pôde ceder por mim, você já não cedeu, amiga. E eu fico pensando, nas próximas pode ser que não aconteça. E eu já tenho essa expectativa. O jogo vai fazer isso acontecer, isso não te torna uma pessoa ruim, isso não quebra nossa amizade. Mas eu prefiro já pensar do que me frustrar"

Marvvila: "Naquele momento foi um grande erro (votar na Amanda), mas eu não pensei que era por você. Era pra eu estar nessa Paredão, mas você já estaria de qualquer forma"

Sarah: "Eu sei que você não pensou. Se eu já não tinha direito de Bate e Volta, não tinha nada que ninguém fizesse que me tirasse daquela situação. Mas eu ir (pro Paredão) com alguém que não é do nosso quarto muda muito as chances. A Domitila e a Key jogam juntas desde o início, amiga"

Marvvila: "Mas isso, pra mim, não faz diferença. Pode ter essa coisa de dupla mas, quando a pessoa tem uma coisa sozinha, ela sai. O Fred (Nicácio) saiu. Fred e Domitila eram sim, uma dupla. E eu não concordo com algumas coisas da Key e acredito que ela sai"

Sarah: "Eu sempre fui a pessoa fácil de ser descartada. Eu tô chateada por isso"