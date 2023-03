Guimê discute com Ricardo sobre Key e Fred

"O cara falou que ia votar na Amandinha, e você quer se juntar com um cara desses. Agora você fala que não quer jogar comigo, mas tem pessoa do seu quarto que fez coisa pior. A atitude deles você consegue passar um pano, sendo que eu sou mais parceiro seu que ele", disse Ricardo para Guimê.

MC Guimê criticou Ricardo por defender Key Alves: "Eu sei tudo que a Key fez aqui no jogo e me incomodou, mas aí você chega ontem e praticamente defende a mina";

Ambos acusaram um ao outro de defender pessoas que erraram no jogo, e o cantor concluiu ter prioridades diferentes do amigo;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do jogo de queimada no BBB 23 (Globo), Ricardo puxou MC Guimê para uma conversa a sós.

