Sarah Aline briga com Ricardo após Prova do Anjo no BBB23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ânimos esquentaram entre Ricardo e Sarah Aline, dentro do BBB 23, na tarde deste sábado (1). Os dois brothers discutiram logo após a Prova do Anjo, no Quarto do Fundo do Mar, por conta dos desdobramentos do desafio. Marvvila ficou assustada quando Sarah concordou com a ideia de colocar Ricardo no Castigo do Monstro, caso tivessem sido vitoriosas.

O biomédico ouviu a conversa e foi tirar satisfação. "Ainda bem que você não ganhou então. Por você, não pela Marvvila, está tudo certo. Mas por você. Ainda bem que você não ganhou. Ainda fala que os outros resolvem as coisas na impulsão", atacou ele.

Sarah rebateu dizendo que tinha motivos, mas aproveitou para retrucar a postura do brother: "Agora o showzinho que você deu na sala por causa de 50 estalecas e ainda falando que está jogando sozinho, e a Marvvila pontuando...".

Os dois seguiram batendo boca por causa das estalecas. "Se a Domi [Domitila Barros] tivesse dado 450, você ia dar 450. Mas é isso, cara, da mesma forma que você arca com suas palavras, eu também posso fazer isso", completou Sarah, deixando Ricardo irritado, que precisou sair dali.

Meia hora depois, o biomédico procurou Sarah para pedir desculpas: "Sarah, é o seguinte: estou te pedindo desculpas, sim. Errei com você. Você nunca me deixou sozinho nesse jogo, nunca em momento nenhum". Ele também reconheceu seus erros. "Infelizmente, tomei aquela atitude errônea ali na frente de todo mundo, onde eu não tinha parado para pensar que você sempre esteve comigo. Eu errei, sim. Foi feio. A Lari [Larissa], do outro grupo, viu aquilo. Foi feio da minha parte. Eu não consegui raciocinar que você, querendo ou não, joga comigo", reforçou.

Ele também justificou que se exaltou por não querer ter Sarah como inimiga. "Não foi 'não estou nem aí pra você', Sarah, não foi isso. Foi pra não entrar em contradição, porque ele fala que quando você ajuda a comprar Poder Curinga é grupo e eu não queria passar esse papel de novo", completou ele.

"Eu entendi, mas eu continuo chateada", frisou Sarah, no final da discussão.