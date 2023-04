Brothers do Fundo do Mar detonam Ricardo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a discussão entre Sarah Aline e Ricardo por estalecas no BBB 23 (Globo), os brothers do Fundo do Mar se reuniram na sala e detonaram o brother.

Cezar explicou ao grupo que não expôs o jogo do brother, mas, sim, as incoerências que via. Fred Nicácio afirmou que é difícil acreditar em Alface.

Cezar: "Não exponho o jogo dele. Todas as vezes foi isso. Eu exponho a contradição que ele se mete. Eu percebi que, em todas as vezes que ele se contradiz, ele tenta explicar como se fosse a intenção dele. Depois que a m*rda tá feita, é fácil explicar"

Fred Nicácio: "É difícil acreditar na explicação depois que deu errado. E se desse certo, será que ele ia explicar? Não iria. Ah, cara, é difícil você acreditar numa intenção depois que deu errado, depois que alguém descobriu. Aí é difícil acreditar que ele tem a melhor das intenções. Me desculpe, mas é difícil acreditar. Sei lá, cara, tô muito bolado"

Cezar: "Na hora que você confronta ele diretamente, ele fala: 'Ah, minha intenção foi essa'"