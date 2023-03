Sapato se pronuncia após expulsão do 'BBB 23' e diz que 'não percebeu que passou dos limites'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cara de Sapato, um dos participantes expulsos do BBB 23 na quinta-feira (16) após forçar um beijo em Dania Mandez, se pronunciou por meio das redes sociais na tarde deste sábado (18). O lutador disse que precisou assistir as cenas gravadas no programa para "ressignificar o olhar". A atitude pode ser classificada como importunação sexual.

"Foi tudo muito conturbado, aconteceu muito rápido e me deixou triste. Sempre prezei pelo bem-estar e nunca me imaginei nessa situação, no momento não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim, é um caminho de desconstrução, que não é um botão de liga e desliga", começou.

"Assisti tudo para entender e ressignificar meu olhar e entendi que são atitudes que jamais podem ser normalizadas. O mais importante é me desculpar com Dania, a família e todas as mulheres que se sentiram atingidas. Eu sou um lutador e luto pelas boas causas e agora é aprender com erros e derrotas". Por fim, ele agradeceu pelas mensagens de carinho e, principalmente, àqueles que "apontaram os erros".