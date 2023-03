Dania Mendez ganha 700 mil seguidores após ficar dois dias no 'BBB 23' e recebe carinho de brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez, participante mexicana do La Casa de Los Famosos que fez um intercâmbio com Key Alves, está recebendo o carinho do público brasileiro. Depois de deixar a casa do BBB 23 na tarde de sexta-feira (17) após passar dois dias confinada, ela ganhou 700 mil seguidores no Instagram e diversos comentários em português.

A influenciadora soma agora quase quatro milhões de seguidores apenas na rede social. Na postagem mais recente, Dania exibe um look ao som do funk brasileiro "Jogadinha do Paqueta", de MC Rf e DJ Kaio. Nos comentários, muitos brasileiros elogiam e apoiam Dania após a mexicana ser importunada sexualmente por MC Guimê e Cara de Sapato, o que resultou na expulsou dos dois do programa.

"O Brasil te ama, venha mais vezes. Nossa missão é te fazer campeã do La Casa de Los Famosos", escreveu uma internauta que se identifica como Nayara. "Dania, fica tranquila porque o Brasil vai votar incessantemente para você ganhar o prêmio do México" disse outro perfil com nome de Jaque Moreira.

Guimê e Sapato foram intimados a depor pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em um inquérito que as autoridades abriram para investigarem as ações deles na casa, e devem ser ouvidos nos próximos dias.