Sapato celebra aniversário no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X desta quinta (16), Cara de Sapato comemorou o aniversário no BBB 23. O lutador celebrou que esteja vivendo a data no programa.

Cara de Sapato: "Muito feliz aqui, comemorando meu aniversário dentro da casa do Big Brother. Ontem, foi incrível. Teve a festa do Guimê, que foi demais, eu pude cantar parabéns aqui com toda a galera. Nesta quarta (15), estava um clima muito bom dentro da casa, parece que a turma se uniu muito e todo mundo pôde comemorar aquele momento ali."

Além disso, ressaltou que, em breve, comemorará seu aniversário atrasado com os amigos e a família.

Cara de Sapato: "Quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão. Didinho, todos os meus amigos, comemorem por mim também, que já já eu estou chegando. Quer dizer, demora um pouco, mas vou chegar para a gente comemorar atrasado."