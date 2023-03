Key Alves no México já 'hablou' sobre política, romance e traição; veja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves, eliminada do BBB 23 foi passar uns dias em La Casa de Los Famosos, reality do México, enquanto Dania Mendez está aqui no BBB.

Em menos de 24 horas, a atleta já causou burburinhos por conta das suas falas dentro do confinamento. Veja o que Key já aprontou até agora.

**CUECA DE GUSTAVO**

Aos confinados mexicanos, Key contou sobre sua relação com Cowboy. Ela disse aos participantes do La Casa que conheceu Gustavo no BBB e que está apaixonada pelo brother.

Key adiantou que eles estão noivos e que ela não pode sair com Cowboy na rua que os fãs os cercam. Como lembranças do amado, a atleta expôs que levou uma cueca do fazendeiro para lembrar dele enquanto está no México.

Ela ainda contou como a sua família reagiu com as cenas picantes que protagonizou com o amado durante o confinamento.

Segundo a famosa, a família toda acompanhou sua trajetória no BBB 23 e sempre comenta sobre alguma das cenas com Gustavo. Já o pai, tenta 'desconversar' quando está junto.

**POSICIONAMENTO POLÍTICO -OU FALTA DELE**

Questionada por um participante sobre como estava o Brasil após a eleição do Presidente Lula (PT), Key preferiu fugir do tema.

"E como é Lula?", questionou um mexicano. "Vamos mudar de assunto", pediu a ex-BBB, se levantando da mesa e indo pegar um lanche.

**TAMANHO DA CASA**

Key se surpreendeu com algumas características da Casa de Los Famosos. Ela contou que a área externa da casa brasileira é bem maior que a mexicana e ficou surpresa quando soube como os confinados de lá tomam banho.

De acordo com os participantes, apenas se duas pessoas entrarem juntas no banheiro, a câmera grava. Caso contrário, não. Assim, eles podem tomar banho nus.

Pelo lado positivo, a atleta ficou "passada" ao conhecer o closet disponível na casa -cômodo reservado para os confinados guardarem as suas roupas.

**DANIA E SAPATO**

Do México, Key e os participantes do La Casa de Los Famosos assistiram um trecho da Festa do Líder MC Guimê na noite de ontem. Ao ver as cenas de flertes entre Dania Mendez e Cara de Sapato, a jogadora de vôlei opinou sobre o envolvimento da dupla.

"Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado". Key disse isso para o ator mexicano Arturo Carmona, affair de Dania dentro do reality mexicano.